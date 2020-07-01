Во вторник, 30 июня, сообщили о подозрении главному врачу коммунального предприятия «Николаевский областной дом ребенка» в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия ( ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

По версии следствия, главный врач детского дома, в период с октября 2019 по апрель 2020 года, подписала ведомости начисления заработной платы работникам, не проверив достоверность и размер начисленных выплат в объемах, значительно превышающих их ежемесячный заработок, и направила указанные документы в банк.

«Такие действия должностного лица повлекли тяжкие последствия государственным интересам в виде чрезмерного начисления и выплаты заработной платы на общую сумму свыше 800 тысяч гривен», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве будут судить чиновника ДЖКХ, которого поймали на взятке. Чиновника задержали 26 мая при передаче шести тысяч гривен.

Напомним, 28 декабря 2019 года следователи поймали сотрудницу Департамента ЖКХ на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.