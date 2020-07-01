Городской голова Ровно Владимир Хомко предупредил об усилении карантинных мер из-за резкого роста количества заболевших COVID-19.

Об этом он заявил в видеобращении.

По состоянию на 1 июля в Ровно коронавирус обнаружили у 1169 человек, 440 из них до сих пор болеют, 17 пациентов умерли.

— С пятницы количество больных увеличилось на четверть. Это самый большой рост за все время. Причина банальная — абсолютное игнорирование карантинных норм. Не соблюдают ни социальной дистанции, ни масок, собираются кучами. Рост — колоссальный. Наверное, в ближайшее время будут усилены карантинные нормы — придется закрывать все то, что открывали. А иначе мы просто не будем справляться, — заявил Владимир Хомко.

В больницах Ровно находятся 159 пациентов, из них 38 — в тяжелом состоянии. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— Наша больница не безразмерная. Есть еще резервы, но они не бесконечны. Если не изменим отношение к карантину, — заявил Владимир Хомко.

Напомним, по состоянию на 1 июля число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 44 998.