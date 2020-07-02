За минувшие сутки, 1 июля, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Орехово, Травневое, Пески, Авдеевка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили троих российских наемников. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

«С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что в июне в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска потеряли 42 человека убитыми и 58 ранеными.