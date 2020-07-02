В населенном пункте Богуславице Силезского воеводства на юге Польши столкнулись два грузовых автомобиля и автобус, перевозивший 40 украинцев. В результате пострадали 16 человек, шестеро из которых попали в больницы, один человек — в критическом состоянии.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в генконсульстве Украины в Кракове.

«На автодороге № 1 вблизи города Богуславице Ченстоховского уезда Силезского воеводства произошло ДТП с участием грузовиков и автобуса украинского перевозчика. В нем находилось около 40 граждан Украины. В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии», — сообщили в консульстве.

Среди пострадавших детей нет. Лиц, которые пострадали, доставили в больницы вертолетами.

Генконсульство находится в оперативном контакте с пожарными, полицией и спасательными службами. Всем лицам, которые не нуждаются в медицинской помощи, предоставлена всяческая иная помощь, их временно расселили в гостиницах.

Напомним, 27 мая в селе Нечаянное фура снесла памятник воинам, погибшим во Второй мировой войне.