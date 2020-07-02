В городе Тускалуса в штате Алабама (США) молодежь проводит вечеринки, на которые приглашают людей с подтвержденным COVID-19. Организаторы обещают денежное вознаграждение тому, кто первый из посетителей инфицируется и предоставит подтверждение от врача об этом. Местные власти обещают прекратить такие мероприятия.

Об этом сообщает CNN.

Организаторы специально приглашают пациентов с COVID-19 приходить на вечеринки, чтобы другие могли намеренно заразиться вирусом. Местные власти заявляют, что за последние несколько недель в городе и прилегающих районах произошло «несколько» таких вечеринок. Чиновники уверены, что большинство мероприятий они еще не обнаружили.

«Я зла, потому что такая серьезная и смертельная вещь воспринимается как должное. Это не только безответственно, но вы можете инфицировать вирусом своих родителей или дедушек и бабушек», — сказала член городского совета Тускалуса Соня Маккинстри.

Сейчас городская власть работает над тем, чтобы прекратить такие вечеринки.

Департамент здравоохранения Алабамы отмечает, что в штате коронавирус подтвердили у около 39 тысяч человек, из них почти тысяча пациентов умерли от осложнений.

Напомним, в Италии оштрафовали группу медиков из Албании, которые перед отлетом в Тирану организовали прощальную вечеринку, после месяца работы в итальянском Брешии.