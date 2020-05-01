В Италии оштрафовали группу медиков из Албании, которые перед отлетом в Тирану организовали прощальную вечеринку, после месяца работы в итальянском Брешии.

Об этом сообщает Европейская правда.

Медики работали в Брешии и помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В среду вечером они праздновали окончание миссии, пили пиво и слушали музыку в своем гостиничном номере. Этого было достаточно, чтобы вынудить владельца отеля вызвать полицию.

Сообщается, что около дюжины людей собрались в одной из комнат, чтобы отпраздновать окончание миссии и отъезд на родину. Подобные мероприятия строго запрещены в Италии, в том числе и для врачей и медсестер. Полиция выписала девять штрафов по 500 евро.

Напомним, в Италии за последние сутки снизилось количество умерших от коронавируса, а число новых случаев заражения упало ниже отметки в 2000.

Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Однако министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна закроет границы для туристов из других стран до конца 2020 года из-за распространения коронавируса.