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Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна закроет границы для туристов из других стран до конца 2020 года из-за распространения коронавируса.
Об этом он сообщил в интервью изданию La Repubblica.
По его словам, несмотря на это, доступ к основным достопримечательностям, а также музеям, в мае могут открыть. Чиновник отметил, что это обусловлено поддержанием отрасли путем снятия ограничений на внутренний туризм.
— Принятие решения о дальнейшем открытии границ для иностранных туристов будет зависеть от эпидемиологической ситуации каждой отдельной страны. Однако не исключено, что доступ к достопримечательностям и музеям, в частности, к Колизею и Помпеям будет открыт для внутреннего туризма, - сказал Франческини.
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Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна закроет границы для туристов из других стран до конца 2020 года из-за распространения коронавируса.
Об этом он сообщил в интервью изданию La Repubblica.
По его словам, несмотря на это, доступ к основным достопримечательностям, а также музеям, в мае могут открыть. Чиновник отметил, что это обусловлено поддержанием отрасли путем снятия ограничений на внутренний туризм.
— Принятие решения о дальнейшем открытии границ для иностранных туристов будет зависеть от эпидемиологической ситуации каждой отдельной страны. Однако не исключено, что доступ к достопримечательностям и музеям, в частности, к Колизею и Помпеям будет открыт для внутреннего туризма, - сказал Франческини.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине зафиксирован первый больной COVID-19 в Новоодесском районе, всего подтверждено 115 случаев.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов