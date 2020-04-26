Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна закроет границы для туристов из других стран до конца 2020 года из-за распространения коронавируса.

Об этом он сообщил в интервью изданию La Repubblica.

По его словам, несмотря на это, доступ к основным достопримечательностям, а также музеям, в мае могут открыть. Чиновник отметил, что это обусловлено поддержанием отрасли путем снятия ограничений на внутренний туризм.

— Принятие решения о дальнейшем открытии границ для иностранных туристов будет зависеть от эпидемиологической ситуации каждой отдельной страны. Однако не исключено, что доступ к достопримечательностям и музеям, в частности, к Колизею и Помпеям будет открыт для внутреннего туризма, - сказал Франческини.

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