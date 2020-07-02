Замначальника одного из отделов управления СБУ в Одесской области вымогал у предпринимателя 250 тысяч долларов, шантажируя его разглашением информации об обстоятельствах смерти нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что сотрудник СБУ требовал эти деньги за то, чтобы не разглашать некие обстоятельства гибели одного из народных депутатов (фамилия не указывается). Кроме того, в случае отказа сотрудник СБУ и его подчинённые угрожали насилием предпринимателю и его семье.

Сотруднику СБУ объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 189 УК Украины (вымогательство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также ведутся следственные действия в отношении других участников группировки вымогателей, в которую входили не менее четырёх сотрудников СБУ.

Стоит добавить, что при обысках в рабочих кабинетах фигурантов в помещении управления СБУ и в их жилищах найдены предметы, похоже на оружие и боеприпасы.

Вероятно, речь идет о Валерие Давыденко, труп которого с огнестрельным ранением был обнаружен 23 мая в его офисе.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.

Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по части 1 статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Народный депутат из парламентской группы «Доверие» Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.