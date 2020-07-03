В Ивано-Франковской области 7 населенных пунктов остаются с ограниченным транспортным сообщением. Больше всего — в Верховинском районе.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

«Ограниченно транспортное сообщение в 7 населенных пунктов: Верховинский район — 5 (села Дземброня, Быстрец, Грамотное, Стовпни, Кохан — полностью); Косовский район — 2 (Космач, Брустуры — частично)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после сильных дождей 22-23 июня на Прикарпатье произошли оползни, которые заблокировали проезд на дорогах в 23 населенных пункта в Верховинском районе и в 3 населенных пункта в Косовском. Позднее, в селе Шепот удалось возобновить проезд.

В общей сложности, в области наводнение повредило более 9 тысяч жилых домов, разрушило 201 километр дорог и 93 моста.

Напомним, Ивано-Франковская область попросила полмиллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнения.

Отметим, что паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что наводнения на западе Украины спровоцировало большое количество осадков, а не вырубка лесов.