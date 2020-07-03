Сегодня, 3 июля, российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Зайцевое. В результате минометного ведения огня погибла местная жительница.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, боевики в утреннее время открыли огонь из минометов калибра 82-мм по мирному населению. В результате чего погибла 80-летняя жительница Зайцевого.

В штабе отмечают, что оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей.

Напомним, что представители миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали, что боевики на участке разведения сил и средств № 3 в районе поселка Петровского начали обустраивать свои позиции.