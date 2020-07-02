Представители миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали, что боевики на участке разведения сил и средств № 3 в районе поселка Петровского начали обустраивать свои позиции. Эти действия были зафиксированы 29 июня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что трое боевиков находились на прежних позициях в районе разведения, двое из которых находились в недавно вырытой части уже имеющейся траншеи. В ОБСЕ отметили, что новая часть траншеи не была зафиксирована во время наблюдения 7 июня.

«Таким образом, этот факт является еще одним подтверждением того, что российско-оккупационные войска продолжают скрыто обустраивать фортификационные сооружения в пределах участка разведения сил и средств № 3 «Петровское», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военнослужащие при ротации в зону боевых действий на Донбассе получат американские противотанковые комплексы Javelin.