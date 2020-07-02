Военнослужащие при ротации в зону боевых действий на Донбассе получат американские противотанковые комплексы Javelin.

Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

– Javelin получат бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий. Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед заходом на Донбасс, активно отрабатывается тактика их применения. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК. Кроме того, при подготовке этой бригады к ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели, - добавил Хомчак.

Он также отметил, что в ВСУ уже есть «немало подготовленных расчетов для работы с Javelin», но не уточнил их конкретное количество.

– Сколько их? Тайна, - сказал начальник Генштаба.

Напомним, 24 июня для нужд Вооруженных сил Украины от США поступили ракеты, которые являются одной из последних модификаций противотанковых комплексов Javelin.