Для нужд Вооруженных сил Украины от США поступили ракеты, которые являются одной из последних модификаций противотанковых комплексов Javelin.
Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.
— В Украину в рамках пилотного проекту 16 июня с программой правительства США «Международные военные продажи» поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно — ракеты к противотанковым ракетных комплексов «Джавелин» и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов США, — говорится в сообщении.
Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего «жизненного цикла».
Согласно договоренностям, поставки остальных товаров военного назначения запланировано на 2021-2022 годы.
— Реализация контракта на общую сумму более 36,5 миллионов долларов США является значительным шагом развития украинского-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами, — отметили в ведомстве.
Напомним, Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.
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Для нужд Вооруженных сил Украины от США поступили ракеты, которые являются одной из последних модификаций противотанковых комплексов Javelin.
Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.
— В Украину в рамках пилотного проекту 16 июня с программой правительства США «Международные военные продажи» поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно — ракеты к противотанковым ракетных комплексов «Джавелин» и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов США, — говорится в сообщении.
Проект предусматривает поставку для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего «жизненного цикла».
Согласно договоренностям, поставки остальных товаров военного назначения запланировано на 2021-2022 годы.
— Реализация контракта на общую сумму более 36,5 миллионов долларов США является значительным шагом развития украинского-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами, — отметили в ведомстве.
Напомним, Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты Javelin, для передачи украинским партнерам.