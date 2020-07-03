2 июля в селе Подлесное Новоодесского района Николаевской области в реке Гнилой Еланец обнаружили тело 61-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 6:00 местный житель сообщил спасателям, что на расстоянии 10 метров от берега обнаружил тело мужчины. Дежурный караул спасателей доставил на сушу тело погибшего, на котором не было следов насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине утонул 7-летний мальчик, который пошел купаться без спроса родителей.