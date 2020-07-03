В Николаеве полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Заура Захарова.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

«Заводский отдел полиции устанавливает местонахождение без вести пропавшего 16-летнего Захарова Заура Геннадиевича, который 22 июня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», — говорится в сообщении.

Приметы: худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза зеленые.

Был одет в шорты темно-синего цвета, футболку красного цвета, кроссовки светлого цвета, фуражка черного цвета.

Полицейские обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Заводский отдел полиции по телефонам (0512) 34-11-98, 102.