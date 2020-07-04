В футбольном клубе «Металлург» Запорожье выявили вспышку коронавируса. Положительные результаты показали ПЦР-тесты семерых футболистов.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клубе.

На данный момент в клубе ожидают результаты повторного тестирования. При этом матч 22-го тура Первой лиги между «Рухом» и «Металлургом», который должен был состояться 4 июля во Львове, перенесен.

— Исследования показали коронавирусную болезнь у семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19, — сообщили в клубе.

При этом в «Металлурге» отметили, что предварительное тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат.

Отметим, запорожский «Металлург» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. При этом «Рух» идет на пятом месте и борется за выход в Премьер-лигу. До окончания чемпионата осталось девять туров.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27— скончались.