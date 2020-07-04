Сегодня утром, 4 июля, вблизи Воскресенского груженные фуры заблокировали движение на трассе «Н-11» (Николаев-Днепр) в направлении Николаева.

Об этом НикВестям сообщила читательница.

Она также прислали видео ситуации на трассе.

— Заняты две полосы. Автомобили вынуждены объезжать фуры через поля. Раньше грузовики хотя бы одну полосу занимали, а теперь проехать невозможно — заняты две полосы. Кто-то даже по встречке едет, — рассказала читательница.

Напомним, вчера утром фуры полностью заблокировали движение на въезде в Николаев со стороны Херсона.