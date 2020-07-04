В Запорожской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и BMW пострадали шесть человек, четверо из них — дети.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла 3 июля в 16:20 на автодороге Акимовка – Кирилловка, возле с. Тальники Якимовского района.

— В результате происшествия травмировались 6 человек, из них 4 ребенка. 25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало конструкциями изувеченной машины. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным ГСЧС, во время ДТП пострадали 57-летний мужчина, две девочки 2-х и 7-ми лет и два мальчика 3-х и 8-ми лет. Всех госпитализировали в центральную районную больницу.

Напомним, в населенном пункте Богуславице Силезского воеводства на юге Польши столкнулись два грузовых автомобиля и автобус, перевозивший 40 украинцев. В результате пострадали 16 человек, шестеро из которых попали в больницы, один человек — в критическом состоянии.