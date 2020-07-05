Боевики десять раз нарушили режим прекращения огня 4 июня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Под обстрелы попали позиции ВСУ у Орехова, Крымского, Катериновки, Павлополь, Гнутово и пищевики. От начала суток 5 июля боевики уже обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя и Марьинки.

Напомним, в зоне боевых действий в Донбассе 3 июля боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибла местная жительница и был ранен украинский военнослужащий. Последний эвакуировали в медицинское учреждение.