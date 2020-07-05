Протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд сбросили с постамента памятник Христофору Колумбу.

Об этом сообщает издание Baltimore Sun.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

Группа протестующих с криками накинула веревки на статую и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости выкинули в воду.

Статуя из мрамора была установлена в 1984 году.

Ранее демонстранты в США также пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне. Планы протестующих были сорваны после того, как вмешалась полиция.