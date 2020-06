Демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне. Планы протестующих были сорваны после того, как вмешалась полиция.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, вчера вечером сотни протестующих обхватили статую на площади Лафайет, пытаясь ее свалить, однако против них выстроились от 150 до 200 полицейских. Правоохранители начали разгонять демонстрантов применив слезоточивый газ.

Протестующие в ответ начали бросать разные предметы. Так, одна женщина попала стулом в полицейского, в результате чего тот упал и был госпитализирован в больницу. Демонстрантам не удалось свалить статую бывшего президента, однако они повредили подножье мемориального комплекса.

Just steps from the White House in Lafayette Square, protesters threw ropes over a statue of President Andrew Jackson and tried to pull it down. Police officers with riot shields and pepper spray confronted the demonstrators. https://t.co/evmgYAtGod pic.twitter.com/rcES1YbS04