У Вознесенську через несправну піч отруїлися чадним газом дві жінки та двоє дітей

17:42, 23 січня, 2026
-
У місті Вознесенськ в четвер, 23 січня, до лікарні госпіталізували двох жінок і двох дітей з отруєнням чадним газом.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
За попередніми даними, причиною інциденту стало несправне пічне опалення в будинку. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.
Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил безпеки під час користування пічним опаленням. Зокрема, необхідно регулярно перевіряти справність печей і димоходів, не допускати їх засмічення, забезпечувати належну вентиляцію приміщень та не залишати опалювальні прилади без нагляду.
Нагадаємо, раніше на Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом.
Перед цим, на Одещині двоє дітей отруїлися чадним газом через роботу генератора.
