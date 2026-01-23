У Вознесенську через несправну піч отруїлися чадним газом дві жінки та двоє дітей. Ілюстративне фото: Суспільне Хмельницький

У місті Вознесенськ в четвер, 23 січня, до лікарні госпіталізували двох жінок і двох дітей з отруєнням чадним газом.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За попередніми даними, причиною інциденту стало несправне пічне опалення в будинку. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил безпеки під час користування пічним опаленням. Зокрема, необхідно регулярно перевіряти справність печей і димоходів, не допускати їх засмічення, забезпечувати належну вентиляцію приміщень та не залишати опалювальні прилади без нагляду.

Нагадаємо, раніше на Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом.

Перед цим, на Одещині двоє дітей отруїлися чадним газом через роботу генератора.