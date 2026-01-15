 Трагедія на Київщині: родина загинула через чадний газ генератора

На Київщині родина загинула через генератор: усі троє отруїлися чадним газом

На Київщині родина загинула через генератор. Фото: ГУ Нацполіція КиївщиниНа Київщині родина загинула через генератор. Фото: ГУ Нацполіція Київщини

У Києва поліція з’ясовує обставини загибелі родини з трьох людей: батька, мати та їх 30-річної дочки. За попередньою інформацією, родина отруїлася чадним газом.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області, днями надійшло повідомлення про зникнення 30-річної киянки. Під час розшуків встановили, що жінка поїхала в гості до батьків у Деснянський район та залишилася у них на ніч.

Прибувши за адресою правоохоронці виявили в квартирі тіла зниклої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, який був під’єднаний до газового балона.

Слідство встановило, що напередодні родина увімкнула генератор на балконі та лягла спати. Двері з балкона були відчинені й виходили до кімнати. За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок».

Нагадаємо, на Одещині двоє дітей отруїлися чадним газом через роботу генератора.

