Якими будуть вимкнення електрики 24 січня: оприлюднили попередні графіки

Якими будуть відключення світла 24 січня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 24 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 03:30 - 07:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

1.2 – 00:00 - 03:30; 09:00 - 13:00; 17:00 - 21:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

2.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 11:00; 15:00 - 19:00

Всього: 11 годин

2.2 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 17:00 - 21:00

Всього: 13 годин

3.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 11:00; 15:00 - 19:00; 22:00 - 00:00

Всього: 13 годин

3.2 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00

Всього: 11 годин

4.1 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00

Всього: 11 годин

4.2 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00

Всього: 11 годин

5.1 – 05:00 - 11:00; 15:00 - 19:00; 22:00 - 00:00

Всього: 12 годин

5.2 – 06:00 - 09:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00

Всього: 10 годин

6.1 – 00:00 - 05:00; 09:00 - 13:00; 17:00 - 21:00

Всього: 13 годин

6.2 – 07:00 - 09:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00

Всього: 9 годин

Нагадаємо, раніше міжнародні партнери пообіцяли передати Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.