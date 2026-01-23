Якими будуть вимкнення електрики 24 січня: оприлюднили попередні графіки
21:00, 23 січня, 2026
У Миколаєві та по області 24 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 03:30 - 07:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 1.2 – 00:00 - 03:30; 09:00 - 13:00; 17:00 - 21:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
- 2.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 11:00; 15:00 - 19:00
Всього: 11 годин
- 2.2 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 17:00 - 21:00
Всього: 13 годин
- 3.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 11:00; 15:00 - 19:00; 22:00 - 00:00
Всього: 13 годин
- 3.2 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00
Всього: 11 годин
- 4.1 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00
Всього: 11 годин
- 4.2 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00
Всього: 11 годин
- 5.1 – 05:00 - 11:00; 15:00 - 19:00; 22:00 - 00:00
Всього: 12 годин
- 5.2 – 06:00 - 09:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00
Всього: 10 годин
- 6.1 – 00:00 - 05:00; 09:00 - 13:00; 17:00 - 21:00
Всього: 13 годин
- 6.2 – 07:00 - 09:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00
Всього: 9 годин
Нагадаємо, раніше міжнародні партнери пообіцяли передати Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.
