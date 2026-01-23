 Графік відключень світла на 24 січня на Миколаївщині

Якими будуть вимкнення електрики 24 січня: оприлюднили попередні графіки

Якими будуть відключення світла 24 січня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВістіЯкими будуть відключення світла 24 січня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 24 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 03:30 - 07:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 1.2 – 00:00 - 03:30; 09:00 - 13:00; 17:00 - 21:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 2.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 11:00; 15:00 - 19:00

Всього: 11 годин

  • 2.2 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 17:00 - 21:00

Всього: 13 годин

  • 3.1 – 00:00 - 03:00; 07:00 - 11:00; 15:00 - 19:00; 22:00 - 00:00

Всього: 13 годин

  • 3.2 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00

Всього: 11 годин

  • 4.1 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00

Всього: 11 годин

  • 4.2 – 03:00 - 07:00; 11:00 - 15:00; 19:00 - 22:00

Всього: 11 годин

  • 5.1 – 05:00 - 11:00; 15:00 - 19:00; 22:00 - 00:00

Всього: 12 годин

  • 5.2 – 06:00 - 09:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00

Всього: 10 годин

  • 6.1 – 00:00 - 05:00; 09:00 - 13:00; 17:00 - 21:00

Всього: 13 годин

  • 6.2 – 07:00 - 09:00; 13:00 - 17:00; 21:00 - 00:00

Всього: 9 годин

Нагадаємо, раніше міжнародні партнери пообіцяли передати Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.

У Миколаєві тролейбуси курсуватимуть до 20:00 через відключення світла
До Дня Соборності Зеленський відзначив державними нагородами представників Миколаївщини
До 5 років за 40 проколотих шин: у Миколаєві чоловіку повідомили підозру у хуліганстві
Читайте також:
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Юлія Бойченко
новини
Стабілізаційні роботи в ліцеї Аркаса планують завершити вже навесні

Альона Коханчук
До 5 років за 40 проколотих шин: у Миколаєві чоловіку повідомили підозру у хуліганстві
До Дня Соборності Зеленський відзначив державними нагородами представників Миколаївщини
У Миколаєві тролейбуси курсуватимуть до 20:00 через відключення світла

Керівника КСМЕП Миколаєва арештували за підозрою у корупції на закупівлі світлофорів

В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

4 години тому

Культурний тиждень у Миколаєві: театри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич

