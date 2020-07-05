В Польше небольшой спортивный самолет упал на частный дом, в результате чего пострадал пилот.

Об этом сообщает местное издание TerazKrosnо.

Инцидент произошел сегодня около 8:00 утра.

Отмечается, что одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1, вскоре после взлета из аэропорта в городе Коросно начал падать.

В самолете находился только 69-летний пилот. Мужчине удалось катапультироваться.

Самолет упал в частном секторе, задев фонарь, ограждение и припаркованный автомобиль.

Причины аварии расследует профильная государственная комиссия.

В то же время издание rmf24 уточнило, что самолет упал на жилой дом, а пилота забрала скорая помощь.

Напомним, ранее в Одессе легкомоторный самолет упал на гипермаркет. Один человек погиб.