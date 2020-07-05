Вчера, 4 июля, в больнице с диагнозом коронавирус скончалась 71-летняя женщина из Кривоозерского района.

Об этом сообщает издание «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источники из КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

— Женщина заболела 17 июня, госпитализировали ее 21-го. У женщины был диагностирован COVID-19, двухсторонняя полисегментарная пневмония, — пишет издание.

Как сообщалось, в области по состоянию на 5 июля зарегистрирован 461 подтвержденный случай COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 62.