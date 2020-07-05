В Новой Каховке Херсонской области загорелся пятиэтажный жилой дом по ул. Букина. Людей эвакуировали.

Как пишет местное издание Нова Каховка.City, жители города сообщили в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.

Один из пользователей написал, что квартиру поджег человек, который поссорился со своей женой.

В ГСЧС Херсонской области сообщили о пожаре крыши пятиэтажного дома по ул. Букина. На месте происшествия работают семь пожарно-спасательных отделений и 25 человек личного состава.

— Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено. Пожар локализован в 16:16 ч. Продолжается ликвидация пожара, — сообщили в ГСЧС.

Позже Нова Каховка.City сообщило, что пожар, по словам жителей дома, произошла на крыше. По всему периметру загорелся рубероид. Как говорят очевидцы, полицейские сняли с крыши мужчину в шортах и повезли в участок.

Как заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев жителей квартир, пострадавших из-за пожара в многоэтажке в Новой Каховке, отселят

Юрий Гусев говорит, что предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем. Также не исключают версию умышленного поджога.

— Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара, — подчеркнул Юрий Гусев.

Как пишет издание kherson.net.ua, Полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками.

— Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию, — пишет издание.

Пообщавшись с мужчиной полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

В настоящее время полиция задержала его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Полицейские обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.

Напомним, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.