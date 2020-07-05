В Тернополе в детском саду №6 Ккоронавирусом заболели пять воспитанников одной группы

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Больных, детей и работников поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение. Пока неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.

Напомним, ранее в футбольном клубе «Металлург» Запорожье выявили вспышку коронавируса. Положительные результаты показали ПЦР-тесты семерых футболистов.