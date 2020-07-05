Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.
При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.
Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Напомним, из-за паводка на западе Украины ранее пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.
Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.
При этом существует угроза прорыва дамбы и затопление отдельных приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.
Ранее спасатели предупредили, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Напомним, из-за паводка на западе Украины ранее пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.