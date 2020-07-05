Для людей из Новой Каховки, пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме, нашли временное жилье. Также у подъездов дома доставят охрану.

Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, передает NovaKahovka.City.

— Нормальных людей городской бюджет никогда не оставляет в беде. Мы обязательно поможем пострадавшим. Прежде всего выделим средства на ремонт кровли, — сказал мэр Каховки.

Люди смогут попасть обратно в дом уже после завершения работы спасателей.

Пока их расселят в детсад, помещение бывшего санатория и в детское инфекционное отделение, которое раньше готовили для обсервации подозреваемых на коронавирус.

Для защиты пострадавших квартир от возможных мародеров подъезды многоэтажки будут охранять правоохранители вместе с муниципальной охраной.

Напомним, сегодня, 5 июля, в Новой Каховке Херсонской области загорелся пятиэтажный жилой дом по улице Букина. Сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.