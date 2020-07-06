Из-за аварии на водопроводе пять городов в Донецкой области останутся без воды. Водоснабжение в Дружковке, Константиновке и частично в Торецке будет приостановлено, в Славянске и Краматорске ограничат подачу воды.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, произошел прорыв на участке магистрального водовода диаметром 140 см между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода.

Кириленко попросил местных жителей сделать необходимый запас воды.

— Ремонтные бригады уже выехали на место. О ходе ремонта и сроки его завершения будет сообщено, как только ремонтники оценят масштаб аварии, — написал Павел Кириленко.

Как сообщалось, во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь населенных пунктов.