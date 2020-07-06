В течение воскресенья, 5 июля, российские наемники на Донбассе осуществили 8 обстрелов, с начала текущих суток зафиксировано уже шесть обстрелов, без потерь.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

По данным украинской разведки, 5 июля украинские военные уничтожили двух и ранили еще минимум двух противников.

«С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в подавляющем большинстве из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения... По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — отметили в пресс-центре.

Напомним, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня 4 июня в зоне боевых действий на Донбассе. Вследствие обстрелов ранения получил один украинский военный.