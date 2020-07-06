В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 11 миллионов 562 тысяч 873 человек, из них 6 миллионов 537 тысяч 764 пациентов выздоровели и 536 тысяч 841 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 4,4 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer, который отслеживает актуальную информацию о пандемии COVID-19 в мире.

До сих пор лидер по количеству подтвержденных случаев остаетс США. Там COVID-19 обнаружили у 2 миллионов 982 тысяч 928 человек. Из них 1 миллион 289 тысяч 564 пациентов уже выздоровели и 132 тысячи 569 — умерли.

На втором месте — Бразилия, где с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 1 миллиона 604 тысяч 585 человек. Из них от осложнений умерли более 64 тысяч людей, а более 978 тысяч - выздоровели.

Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире является Индия — 697 тысяч 836 официально подтвержденных случаев. С начала пандемии от коронавируса там умерли 19 тысяч 700 человек выздоровели — более 424 тысяч.

На четвертом месте по количеству инфицированных в мире — Россия, где COVID-19 подтвердили у 681 тысячи 251 человека: 10 тысяч 161 пациент умер, а 450 тысяч 750 — выздоровели.

На пятом месте — Перу. В общем там коронавирусную болезнь обнаружили у 302 тысяч 718 человек.

В Китае, откуда началась эпидемии, в общем коронавирус обнаружили у 83 тысяч 557. Из них умерли от осложнений 4634 человек и выздоровели более 78 тысяч 500. Продолжают лечиться еще 405 человек.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна не сможет победить пандемию, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.