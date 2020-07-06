В Киеве при получении взятки в размере 3 тысяч долларов задержали сотрудника управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области после получения им неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тысячи долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ.

6 июля следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме одной тысячи долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, чиновники Госрыбагентсва предлагали сотруднику СБУ вымогать взятки с жителей Николаевщины.