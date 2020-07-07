Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак «Украина».

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook

Сообщение о правонарушении поступило в полицию 6 июля в 21:00. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место установила, что к событию причастен ранее судимый, безработный, 52-летний местный житель.

Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.

Напомним, в Луганской области прокуратура объявила о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло большие убытки во время ремонта моста на КПВВ «Станица Луганская».