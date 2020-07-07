Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак «Украина».
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook
Сообщение о правонарушении поступило в полицию 6 июля в 21:00. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место установила, что к событию причастен ранее судимый, безработный, 52-летний местный житель.
Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.
Напомним, в Луганской области прокуратура объявила о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло большие убытки во время ремонта моста на КПВВ «Станица Луганская».
Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак «Украина».
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook
Сообщение о правонарушении поступило в полицию 6 июля в 21:00. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место установила, что к событию причастен ранее судимый, безработный, 52-летний местный житель.
Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.
Напомним, в Луганской области прокуратура объявила о подозрении начальнику одного из управлений Луганской областной государственной администрации в служебной халатности, что повлекло большие убытки во время ремонта моста на КПВВ «Станица Луганская».