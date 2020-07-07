За минувшие сутки, 6 июля, российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил боевую травму.

Об этом сообщили в пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже — 120-ти мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-го калибра, а неподалеку Хутора Свободный — гранатометы различных систем и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по укреплениям украинских бойцов неподалеку Верхнеторецкого противник открывал огонь из 120-ти мм минометы, а у Старогнатовки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

Кроме того, неспокойно было в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где вблизи Старогнатовки враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак «Украина».