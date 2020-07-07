В Украине за минувшие сутки Коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 564 человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили в 49 тысяч 607 человек, из них 22 тысячи 193 пациента выздоровели, 1283 — умерли от осложнений.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки 5 июля коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 543 человек. Также зафиксировали 13 летальных случаев, а 327 человек выздоровели.