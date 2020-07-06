В Украине за минувшие сутки Коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 543 человек. Также зафиксировали 13 летальных случаев, а 327 человек выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные с карты СНБО по распространению коронавируса.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 49043 человек, из них 21 тысяча 703 пациента выздоровели, 1262 — умерли от осложнений. Сейчас лечатся 26 тыся 78 пациентов.

Напомним, в мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 11 миллионов 562 тысяч 873 человек, из них 6 миллионов 537 тысяч 764 пациентов выздоровели и 536 тысяч 841 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 4,4 миллиона человек.