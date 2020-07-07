После ливня в селе Ташино Березанскоого района Николаевской области дорогу смыло водой.

Об этом сообщает Koblevo News.

Издание опубликовало видео, которое сняла местная жительница Ириной Слипенко, на котором как видно, как грязевой поток смывает дорогу, которая ведет в село.

— Как мы теперь будем домой ехать? Вот это наш перекресток. Дороги нет, — говорит автор видео.

Напомним, паводок на Закарпатье уже нанес убыток инфраструктуре на ориентировочную стоимость в 125 миллионов гривен.