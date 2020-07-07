В Винницкой области 35-летний гражданин Австрии и его 22-летняя жена в частном доме под видом модельного агентства обустроили детскую порностудию.

Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции.

По их данным, там осуществляли фото, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники без согласия родителей проводили фото, видеосъемку детей и выкладывали на закрытых сайтах в виртуальном хранилище и продавали преимущественно иностранцам за криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в гривну.

Напомним, в Одессе 15-летнюю школьницу подозревают в распространении контента спризнаками детской порнографии.