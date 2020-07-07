В Луганской области возле Северодонецка горят леса на площади 85 гектаров.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области

— По состоянию на 07 июля 8:11 часов, пожар площадью примерно 85 гектар — локализован. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Сейчас продолжается ликвидация, — говорится в сообщении.

В то же время спасатели отмечают, что в связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Эти поселки эвакуируют. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники. Также на помощь прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники.

Сообщается, что вскоре к ликвидации этой масштабной пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.

Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне потушили на третий день после возгорания. На месте пожара продолжают дежурить спасатели.