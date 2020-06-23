Лесной пожар в Чернобыльской зоне потушили на третий день после возгорания. На месте пожара продолжают дежурить спасатели.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что сегодня в 07:38 в зоне отчуждение было потушено возгорание на территории Лубянской лесничества. Подразделения ГСЧС и работники лесных пожарных станций потушили горящий травяной настил, лесную подстилку и поваленные деревья в районе села Ильинцы.

Также сообщается, что на месте пожара продолжают дежурить спасатели.

Стоит отметить, что 21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянской лесничества в Киевской области произошло возгорание лесной подстилки.

Вечером 21 июня пожар локализован на площади 3 га.

Напомним, что правительство намерено потратить 145 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.