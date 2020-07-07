Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате которых четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

«7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно было быть отведено от линии боевого соприкосновения. За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг применил запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы украинских позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Недалеко от Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Подчеркивается, что подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима «тишины». Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский боец получил боевую травму.