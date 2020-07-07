В Луганской области в результате лесных пожаров четыре человека погибло, еще 9 госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожено уже около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

«По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 челове и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек и 66 единиц техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области возле Северодонецка горят леса на площади 85 гектаров.