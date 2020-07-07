Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Во исполнение задачи главы государства во вторник к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом к тушению пожара привлечены около 360 человек и 85 единиц техники. Также в ГСЧС сообщили, что количество жертв возросло до пяти.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.