Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Раненых доставили в медучреждение и оказали помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил возле Новотошковского, Новолуганского, Орехово, Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков, Авдеевки, Богдановки и Павлополя.

С начала 8 июля боевики уже шесть раз нарушили режим «тишины». Вследствие обстрелов украинские военные не пострадали. Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Авдеевки, Хутора Вольного и Орехово. В штабе заверили, что открывают огонь на обстрелы боевиков.

Напомним, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате которых четверо военнослужащих получили ранения.