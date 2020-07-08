В зоне боевых действий на Донбассе 8 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военных.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Раненых доставили в медучреждение и оказали помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил возле Новотошковского, Новолуганского, Орехово, Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков, Авдеевки, Богдановки и Павлополя.
С начала 8 июля боевики уже шесть раз нарушили режим «тишины». Вследствие обстрелов украинские военные не пострадали. Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Авдеевки, Хутора Вольного и Орехово. В штабе заверили, что открывают огонь на обстрелы боевиков.
Напомним, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате которых четверо военнослужащих получили ранения.
В зоне боевых действий на Донбассе 8 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военных.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Раненых доставили в медучреждение и оказали помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под обстрелы попали позиции Вооруженных сил возле Новотошковского, Новолуганского, Орехово, Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков, Авдеевки, Богдановки и Павлополя.
С начала 8 июля боевики уже шесть раз нарушили режим «тишины». Вследствие обстрелов украинские военные не пострадали. Обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки, Авдеевки, Хутора Вольного и Орехово. В штабе заверили, что открывают огонь на обстрелы боевиков.
Напомним, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате которых четверо военнослужащих получили ранения.