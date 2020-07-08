В Украине за минувшие сутки, 7 июля, Коронавирусное заболевание обнаружили у 807 человек. Также 926 пациентов выздоровели и 23 умерли.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО по распространению коронавируса.

С начала эпидемии COVID-19 в Украине обнаружили у 50 тысяч 414 человек, из них 23 тысячи 119 пациентов выздоровели и 1306 — умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечение 25 тысяч 989 человек. За сутки новые случаи обнаружили во всех областях. Больше зафиксировали во Львовской области (117) и Киеве (114).

Как сообщает Центр общественного здоровья, наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

В общем COVID-19 подтвердили у 3634 детей и 7092 медиков, из них 4579 медработников уже выздоровели. Всего госпитализации нуждались 13 тысяч 443 человека, а подключение к аппарату ИВЛ - 418 пациентов. Сейчас госпитализированы 4039 человек, из них 91 пациент аппарате ИВЛ.

В общем 36 тысяч 971 пациент остается на амбулаторном лечении.

Коронавирус в регионах:

— Винницкая область - 2002 (1411 выздоровели)

— Волынская область - 2825 (1030 выздоровели)

— Днепропетровская область - 1120 (1000 выздоровели)

— Донецкая область - 713 (203 выздоровели)

— Житомирская область - 1484 (1061 выздоровели)

— Закарпатская область - 3533 (1117 выздоровели)

— Запорожская область - 599 (464 выздоровели)

— Ивано-Франковская область - 2797 (1204 выздоровели)

— город Киев - 5779 (1900 выздоровели)

— Киевская область - 2853 (1623 выздоровели)

— Кировоградская область - 664 (570 выздоровели)

— Луганская область - 87 (69 выздоровели)

— Львовская область - 6562 (974 выздоровели)

— Николаевская область - 463 (330 выздоровели)

— Одесская область - 1984 (863 выздоровели)

— Полтавская область - 326 (278 выздоровели)

— Ровенская область - 4304 (2272 выздоровели)

— Сумская область - 323 (264 выздоровели)

— Тернопольская область - 2142 (1327 выздоровели)

— Харьковская область - 2466 (1261 выздоровели)

— Херсонская область - 201 (184 выздоровели)

— Хмельницкая область - 863 (603 выздоровели)

— Черкасская область - 695 (529 выздоровели)

— Черновицкая область - 5051 (2386 выздоровели)

— Черниговская область - 578 (196 выздоровели).

Напомним, в Украине за минувшие сутки 6 июля коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили у 564 человек.