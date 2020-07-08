В Белграде состоялся массовый протест с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введении комендантского часа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Nova.rs.

Причиной протеста стало заявление президента Александара Вучича о возвращении в столице жестких карантинных мер: запрета на собрания и комендантского часа в течение следующих выходных.

После этого объявления около 8 вечера тысячи людей собрались перед зданием парламента, выкрикивая лозунги с критикой в адрес президента. В определенный момент люди попытались прорвать кордон полиции и зайти в здание парламента.

Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторые протестующие бросались в них камнями, а также перевернули и подожгли мусорные баки.

После начала беспорядков значительная часть протестующих решила уйти, другие остались. Столкновения с полицией продолжались до поздней ночи.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Сербии существенно ухудшилась. 27 июня суточный прирост больных впервые с конца апреля превысил 200, 2 июля зарегистрировали 359 новых случаев — рекорд с середины апреля.

Напомним, Кабинет Министров Украины продолжил действие адаптивного карантина до 31 июля.