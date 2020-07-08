В Николаеве полицейские задержали мужчину, который грабил женщин в Ингульском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

За месяц 42-летний мужчина совершил три ограбления и разбойное нападение. Он нападал на женщин днем и отбирал ювелирные украшения. Орудовал в Ингульском районе по улицам Космонавтов, 9-я Линия, Новозаводская и по проспекту Мира.

30 июня преступник с вилкой напал на женщину в кабине лифта. Угрожая потерпевшей причинением телесных повреждений, отобрал у нее ювелирные изделия стоимостью около 16 тысяч гривен (цепочка и серьги) и убежал.

«Узнав у пострадавших описание внешности нападавшего и просмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на зданиях вблизи мест совершения преступлений, оперативные сотрудники Управления уголовного розыска и Ингульского отдела полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение», — говорится в сообщении.

Следователи инкриминируют нападающему разбойное нападение и грабежи (части 1 статьи 187 и части 2 статьи 186 Уголовного Кодекса). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. При процессуальной поддержке прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Суд избрал подозреваемому, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских и ранил двоих из них.