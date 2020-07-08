По состоянию на 17:00 среды, 8 июля, российские оккупационные войска 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, трое украинских военнослужащих ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ОСС.

«8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии боевого соприкосновения. Меры по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава Объединенных сил была задействована в ликвидации пожара в Луганской области», — отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг на рассвете применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Хутору Вольный и Орехово. В полдень противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения в пригороде Авдеевки. На этом участке фронта агрессор осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, факты вражеской вооруженной агрессии из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы у Марьинки, Опытного и Старогнатовки.

За текущие сутки трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали неотложную помощь врачей.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 8 июля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили четверо украинских военных.